Alternativ behandler fejrer fødselsdag

Holbæk - 08. marts 2020

Sandby: Kostvejleder Pia Klinke fejrer igen »Klinke's Fedt 4 Fight's« fødselsdag, med at give kunderne gode tilbud og nemmere adgang til en bedre livsstil.

På Nordvej 4A, i landsbyen Sandby, bor og arbejder kostvejleder og slankerådgiver Pia Klinke. Her tager hun imod sine kunder i klinikken på første sal, i et rum, der er indrettet med plads til hygge og gode behandlinger. I øjeblikket fejrer hun virksomhedens to års fødselsdag.

Hun fik lyst til selv at arbejde med andre som havde brug for hjælp til et vægttab, efter at hun selv - for år tilbage - tabte 33 kilo.

Pia Klinke fortæller, at det ikke kun er kostomlægning, der giver et godt resultat i forbindelse med vægttab.

- Et vægttab starter med en beslutning hos kunden. Det er ikke mig, der får dem til at tabe sig, det er dem selv. Jeg hjælper med rådgivning, støtte og underbyggende behandlinger, siger hun og fortæller at kunderne også er glade for hendes dybdegående massage, ultratoning og varmebehandlinger.

I anledning af fødselsdagen har hun valgt at give gode tilbud på behandlinger, så man nemt og hurtigt kan komme i gang med at ændre sin livsstil, for i bund og grund, er det dér hun gerne vil hjælpe kunderne hen. Ønsker man at vide mere om hendes tilbud, kan man ringe eller skrive til hende for at få en aftale.