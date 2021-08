Se billedserie Ved kommunalvalget i Holbæk i november 2017 blev den afsluttende debat holdt på Holbæk Teater (billedet). Også i år holdes en afsluttende debat i Holbæk ugen før valget, men tid og sted er ikke helt på plads endnu.Foto: Margit Pedersen

Alle partier går sammen om fælles valgkamp

Holbæk - 28. august 2021 kl. 18:10 Af Morten D. Christensen

November kan synes langt væk, men faktum er, at der kun er cirka to en halv måned til kommunalvalget 2021, som i år finder sted tirsdag den 16. november.

Dermed er partiernes forberedelser til valgkampen for længst i gang. Og det står nu klart, at der også i forbindelse med dette års valg til Holbæk Kommunalbestyrelse vil blive holdt en række valgmøder og arrangementer, som alle opstillingsberettigede partier står sammen om gennem Tværpolitisk Samarbejde, der har eksisteret i nu 10 år.

Valgmøder i tre byer Detaljerne om tid og sted er endnu ikke på plads, men Ida Møller, der repræsenterer Radikale Venstre i Tværpolitisk Samarbejde, fortæller, at rammen for partiernes fælles forsøg på at skabe debat og opmuntre til valgdeltagelse er på plads. Og den ligner meget modellen fra tidligere valg.

Det betyder, at der vil blive arrangeret tre valgmøder i henholdsvis Jyderup, Tølløse og Holbæk.

Her vil alle opstillingsberettigede partier kunne få en plads i panelet. I skrivende stund er 10 partier klar til kampen om de 31 pladser i kommunalbestyrelsen.

- Valgmøderne i Jyderup og Tølløse arrangeres også denne gang i samarbejde med de to lokalfora, som dermed også kommer med input til temaer for debatten, siger Ida Møller.

Tid og sted for debatterne vil blive meldt ud, når det er på plads. Det er dog allerede klart, at traditionen om, at tredje og afsluttende valgmøde holdes i Holbæk i den sidste uge før selve valgdagen, vil blive fastholdt i år. Men også her mangler arrangøren afklaring på, hvor og hvornår det vil ske.

Politisk torvedag Og endelig danner partierne fælles front ved en »politisk torvedag«, hvor man i lighed med tidligere valg, tager opstilling side om side på Torvet i Ahlgade og falbyder holdninger, balloner og formentligt også roser i en skøn blanding.

Det vil finde sted en lørdag i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

Hjælp til partierne Tværpolitisk Samarbejde står også bag flere mindre synlige tiltag i forbindelse med kommunalvalget, som mest retter sig mod partierne og kandidaterne selv.

Dels holder man fælles møde for alle partier, hvor kommunens valgkoordinator fortæller om regler om eksempelvis ophængning af valgplakater.

Og dels bliver der et møde, hvor kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard fortæller kandidaterne om, hvad det vil sige at være medlem af kommunalbestyrelsen.

- Vi er meget glade for de to møder og samarbejdet med kommunen. Det betyder, at alle partier og kandidater får de samme oplysninger. Og det gør tingene lettere både for partier og for kommunen, siger Ida Møller.

Spørg efter en kandidat Endelig tilbyder Tværpolitisk Samarbejde hjælp til at finde kandidater, hvis eksempelvis foreninger, klubber eller andre går med planer om at arrangere et valgmøde frem mod 16. november.

- Hvis nogen selv arrangerer valgmøder, er de meget velkomne til at kontakte os. Vi kan hjælpe med lister over kandidater, der kan være relevante at invitere til valgmøder, lyder det fra Ida Møller på vegne af Tværpolitisk Samarbejde i Holbæk Kommune.