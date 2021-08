Fra et tidligere natløb i Holbæk. Et løb med intens stemning. Foto: Stig Strobel

Alle nattens løbere får en medalje

Holbæk - 31. august 2021

»Nattens Løb« hedder det. Og mørket, det har sænket sig over Holbæk, når startpistolen bjæffer i bymidten på fredag den 3. september.

Nattens Løb 2021 er et jubilæumsløb.

- Det er 25. gang, vi byder på natløb, fortæller Jesper Dissing, næstformand for Holbæk Løbe- og Motionsklub, der arrangerer.

Sædvanligvis er der op mod 850 løbere med.

- Så mange kommer der ikke i år, men vi satser på flere hundrede, siger Jesper Dissing. Han ser frem til et natløb, der kommer til at sætte sit præg på bymidten - også i den grad.

Alle deltagere kan se frem til en medalje, når de kommer over målstregen. Der er fremstillet en flot jubilæumsmedalje til begivenheden, og der er også T-shirts til deltagerne.

Start og mål er Torvet på Ahlgade.

Som en del af natløbet er der løb for børn og unge op til 18 år over både 2,5 kilometer og 5 kilometer.

Voksne kan løbe med børnene ude på ruten. Derudover vil det også være muligt at gå natløbsruten.

Startskuddet affyres klokken 22.30, og så går det derudad på fire distancer: 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 kilometer på en rute rundt i Holbæk. Desuden er der to distancer for dem, der gerne vil gå i stedet for at løbe: 2,5 km og 5 km.

Allerede fra klokken 18 fokuseres på jubilæumsløbet med konkurrencer, og en snes minutter før starten går, er der opvarmning ved instruktører fra Go2Fitness.

Jesper Dissing fortæller, at der - ud over jubilæumsmedaljen - bydes på frugt, pølser og sodavand, når man er i mål. Han regner med, at det hele rundes af omkring midnat.

Nattens Løb har gennem årene manifesteret sig som et yderst populært løb.

- Dejligt, at vi nu er tilbage igen med natløbet efter aflysning sidste år på grund af covid-19. Og dejligt, at starten er tilbage i Ahlgade igen og med start klokken 22.30 som førhen, når starten er gået i hjertet af Ahlgade, lyder det fra Jesper Dissing.

Hans opfordring er klar: - Hvis du som så mange andre har fået smag for at løbe under corona, så kom med til Nattens Løb i Holbæk og mærk den energi, som kun et løbsnummer på maven kan give. Det er ikke for sjov, at folk siger, man mister hovedet, lige så snart man får et løbsnummer på. Det er også svært ikke at blive båret af publikum og atmosfæren.

Og, tilføjer Dissing, så kan det her i de varme måneder også ofte være en rar oplevelse at løbe i de lidt mere tempererede nattetimer.

Han runder af med denne oplysning:

- Husk, at Nattens Løb er for alle aldre og niveauer. Du behøver hverken være verdensmester i løb eller at have løbet en fem- eller 10 kilometer distance før.