Alle ingredienserne til en god søndag eftermiddag

- Det betyder alt for stemningen, at musikerne føler sig velkomne, og i bedste fald betyder det måske også, at de spiller bedre, har formand for jazzklubben Michael Jurcenoks udtalt ved en tidligere lejlighed. Nu udbredes idéen om et hyggeligt måltid kombineret med en jazzkoncert også til at omfatte publikum. Holbæk Jazzklub har nemlig indgået et samarbejde med Tango Tapas i Smedelundsgade.