Alle borgere på Orø bliver nu tilbudt at få en vaccination mod Covid-19, uanset alder. Foto: Thomas Olsen

Alle borgere på ø kan nu få corona-vaccine

Holbæk - 06. maj 2021 kl. 13:45 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Det er da en vældig fordel, at alle kan blive vaccineret. Så kan vi som et lille øsamfund blive næsten smittefri et par måneder før andre, siger Peter Bach Larsen, der er formand for Orø Beboerforening.

Han glæder sig over, at borgerne på Orø snart kan blive vaccineret mod Covid-19, uanset alder. Det skyldes en aftale, som Region Sjælland har indgået med PLO Sjælland. Alle borgere på øerne over 16 år kan blive vaccineret, ifølge en pressemeddelse fra Region Sjælland fra uge 20 (der begynder mandag den 17. maj).

På Orø, Sejerø, Fejø og Femø bliver det øens læge, der foretager vaccinationerne. På de tre øer - Omø, Agersø og Askø - der ikke har en læge - vil regionen i samarbejde med de pågældende kommuner arrangere vaccinationsindsatsen. På Orø har praktiserende læge Frans Ourø, Holbæk, en satellitklinik på Elnebjergcentret. Ifølge en pressemeddelelse fra Region Sjælland er det ølægerne, der selv kan planlægge, hvordan de vil tilbyde vaccinationen.

Peter Bach Larsen mener, det er fint, at der er indgået en aftale om vaccination af alle borgere på øen, uanset om man er tilmeldt Frans Ourøs satellitklinik eller ej.

- Det er fint, for det er ikke alle, der har bil. Og det tager mere end en time, nærmere to, at komme frem og tilbage til Holbæk, siger Peter Bach Larsen, der på grund af alder lige er færdigvaccineret.

Uvist hvor og hvornår Orø Beboerforening har endnu ikke hørt noget om, hvor og hvornår vaccinationerne skal foregå. På grund af de forventede antal personer, der ønsker at blive vaccineret, vil det næppe kunne klares på en enkelt dag. Og der vil også være udfordringer med at skaffe plads nok.

- På Elnebjergcentret er der kun et lokale til lægen og et til sygeplejersken og et venteværelse med fire stole, siger Peter Bach Larsen.

Det har ikke været muligt at træffe Frans Ourø for en kommentar til aftalen.

Baggrunden for aftalen mellem regionerne og PLO (Praktiserende Lægers Organisation) er, at sundhedsmyndighederne har givet dispensation fra reglen om, at det er alderen, der er afgørende for, hvornår borgerne kan blive vaccineret.