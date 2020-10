Søndre Børnehus i Holbæk er lukket, efter et barn er testet positiv for corona-virus. Også på en af byens skoler er der konstateret smitte. Foto: Mie Neel

Alle børn fra børnehus sendt hjem

Den positive test har medført, at hele børnehuset er blevet lukket ned, og alle børn og medarbejdere er sendt hjem. Det oplyser Julie Becher, der er chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune.

Hun oplyser, at de andre børn og personalet fra det smittede barns stue skal testes to gange. De øvrige børn og personale i børnehuset skal testes en gang.

- Det handler om, at de har været sammen til morgenåbning og på legepladsen, og her kan man ikke have den afstand, der gør, at man ikke er nær kontakt, forklarer Julie Becher om baggrunden for, at de andre børn og voksne også skal testes.