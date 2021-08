Se billedserie Planerne om Gislinge Multi­forum handler blandt andet om at lave en ny tilbygning ud mod parkeringsarealet. Foto: Thomas Olsen

Alle aldre og interesser samles ét sted

Holbæk - 09. august 2021 kl. 12:33 Af Kaj Ove Jensen

Der var god interesse for at høre nærmere om visionerne for Gislinge Multiforum, da der søndag eftermiddag var borgermøde. Der var omkring 60 deltagere i Gislinge Hallen.

Det er netop hallen, der er omdrejningspunktet for planerne. Det handler om at skabe nogle forbedrede og udvidede rammer i hallen. Tanken er, at Gislinge Multiforum skal være et mødested på tværs af alder og interesser.

Visionen har tre hovedsætninger: At skabe et sted for alle, at skabe rum til fællesskabet og at skabe sammenhold.

Der er arbejdet med projektet i et op mod to år, men borgermødet blev forsinket et års tid på grund af coronaen. På mødet blev planerne præsenteret af Thomas Wulff, som er tovholder i arbejdsgruppen bag Gislinge Multiforum, der ligger under Gislinge Lauget.

Projekt til 14 millioner Der er udarbejdet et skitse­forslag af arkitektfirmaet Schou Birkendorff ApS, Holbæk, efter at Holbæk Kommunes Udvalg for kultur og fritid bevilgede 50.000 kroner til formålet.

Det er dog et anderledes beløb, der skal på bordet, hvis planerne skal realiseres. Et overslag over de forventede omkostninger viser et samlet beløb på knap 14 millioner kroner eksklusive moms.

6,4 millioner kroner vil gå til renovering af dele af den eksisterende hal samt en tilbygning i gavlen ud mod parkeringspladsen. Tilbygningen i stueplan skal ifølge skitsen indeholde en multisal på 120 kvadratmeter og to depot­rum på hver 20 kvadratmeter.

Renoveringen af den eksisterende hal skal efter planen blandt andet indeholde nye indgangspartier, indretning af et caféområde med en skydevæg, et loungeområde og et lokale til en ungdomsklub.

Førstesal med tagterrasse Der er desuden planlagt en etape, hvor der bygges en første sal på i gavlen mod parkeringspladsen. Den skal i givet fald blandt andet indeholde tre mindre lokaler til work­shops og lignende. Der indgår også en tagterrasse i hjørnet, hvorfra man kan følge aktiviteterne på boldbanerne og tennisbanerne.

Initiativgruppen bag Gislinge Multiforum regner med snart at være klar til at sælge folkeaktier til støtte for projektet.

Aktierne vil få en stykpris på 250 kroner. Beløbet tilbagebetales, hvis projektet ikke bliver gennemført.

Tanken er, at fonde og folkeaktier skal dække 15-20 procent af udgiften på knap 14 millioner kroner, eksklusiv moms.

Håbet er, at resten bliver finansieret af Holbæk Kommune, hvor politikerne nu tager fat på budgetforhandlingerne. Langs hallen og boldbanerne er der skitseret, hvad der benævnes Kulturtorvet. Her tænkes der etableret skater- og løbehjulsbane, siddeplinter, belægninger og en løbebane.

- Vi har et samarbejde med børnehaven, skolen og SFO, og vil forsøge at samarbejde med alle foreninger i byen, fortalte Thomas Wulff.

Undervejs har 10-12 personer deltaget i arbejdet, og nogle af dem var med på mødet i går. Her fortalte nogle af dem blandt andet, at det indimellem kan knibe med pladsen. En af de små sale kunne måske bruges af dem under ét år.

Plan om ungdomsklub Skoleleder på Gislinge Skole, Randi Hoffmann, så også gode muligheder for, at yngre og ældre kan mødes og få glæde af hinanden. Der blev også talt om, at de unge - måske især dem, der ikke går til idræt - mangler et sted at være, og derfor er der ønsker om at etablere en ungdomsklub. Parkour- og skaterbaner var andre ønsker.

Gislinge Senior- og Pensionistforening kunne også godt bruge nogle bedre muligheder, måske til dans. Et motionscenter, et rum til computerspil og lignende var også blandt de ting, der blev efterlyst.

I efteråret holdes en workshop på Gislinge Skole, og i november planlægges endnu et borgermøde.

Thomas Wulff håbede, at byggestarten på det første kan gå i slutningen af 2022. Det mente et par af de tilstedeværende politikere - der roste projektet - dog lød som meget ambitiøst, men de håbede, at det ville lykkes. En anden deltager mente, at der går fem-ti år, før der står noget klar.

Fremover holder initiativgruppen åbne møder den første mandag i hver måned.