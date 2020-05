Alarm afprøves i dag klokken 12

Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab.

Der har i det seneste år ikke været brug for at tænde sirenerne i forbindelse med røgudvikling af en brand i Vestsjællands Brandvæsens område, som blandt andet dækker Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Det er vigtigt, at man ikke ringer 1-1-2, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi. Under testeni dag vil der lyde tre signaler: