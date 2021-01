Tirsdag ved middagstid kom en melding om, at der flød en jolle rundt i Holbæk Fjord.

Alarm afblæst: Ingen ombord i jolle

Klokken 11.35 blev Vestsjællands Brandvæsen kontaktet af JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), der havde modtaget to anmeldelser om en tom jolle. På daværende tidspunkt var det uvist, om en eller flere personer var sejlet ud i jollen.

Brandvæsenet sejlede derfor ud til jollen, hvor de hurtigt kunne konstatere, at der ikke ville blive tale om en redningsaktion.

- Det var en fire meter lang, hvid båd, der lå og drev rundt. Man kunne se, at motoren var slået op, hvad den typisk er, når den ligger i havn. Vi kunne se, at der ikke havde været nogen i båden, for der lå ingen efterladenskaber i den udover nogle fiskebøjer med nummer på. Ved hjælp af dem kunne man finde frem til bådens ejer, som JRCC kontaktede, fortæller Jan Bruun, der med hjælp fra Orøs redningsbåd fik jollen slæbt til Holbæk Marina.