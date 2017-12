Det kræver god plads og tilgængelighed, når Frelsens Hær skal pakke og uddele 300 julepakker. Billedet er fra et tidligere år. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Akut nødråb: Frelsens Hær mangler lokaler til årets julepakker

Holbæk - 12. december 2017

Med 12 dage til jul er Frelsens Hær i Holbæk havnet i lidt af en knibe, som Arne Knudsen, korpsleder i den lokale afdeling, arbejder på højtryk for at komme ud af.

Frelsens Hær mangler helt akut et sted, hvor årets julehjælpspakker kan blive pakket med diverse julelækkerier og julemad.

Med kort varsel er den hidtidige mulighed glippet på grund af nogle forhold om forsikring.

Derfor håber Arne Knudsen, at nogen har et ledigt lokale eller en hal af en vis størrelse, som Frelsens Hær kan få lov til at låne til og med fredag den 22. december, hvor julepakkerne deles ud til modtagerne.

- Vi mangler et sted på cirka 300 til 500 kvadratmeter, og det skal meget gerne være i gadeniveau på grund af de store mængder af varer, der skal bæres ind og ud. Det vil være en meget stor hjælp for os, hvis nogen har mulighed for at stille sådan et lokale til rådighed for os, siger Arne Knudsen.

Han oplyser, at Frelsens Hær har en aftale om at kunne låne Stark-hallerne på havnen i Holbæk, men julepakkerne må ikke deles ud derfra.

- Det betyder, at vi vil skulle flytte pakkerne til et andet sted, men det vil jo helt klart været nemmere, hvis vi kan pakke og dele ud samme sted, siger Arne Knudsen og understreger, at det er frivillige kræfter, der står på pakning og uddeling af julepakkerne fra Frelsens Hær.

I år uddeles knap 300 pakker, der hver vejer omkring 30 kilo. Det er altså cirka ni ton varer, der skal håndteres.

Arne Knudsen kan kontaktes på telefonnummer 21 47 08 03.