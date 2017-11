Akupunktøren er flyttet

-Lejekontrakten ophørte det tidligere sted, men heldigvis trådte Dorthe Petersen til, og tilbød at vi kunne dele hendes klinik, fortæller akupunktøren Qing Fang, der i mere end 13 år har behandlet sine kunder for diverse skavanker. Jeg har lovet at sige at fodplejerens aktiviteter stadig er uforandrede. Vi deler bare rummene og jeg synes at det lokale jeg har fået, er et dejligt lyst rum at arbejde i. Det ligger også meget centralt, så der er alligevel kommet en god løsning på problemet, siger Qing Fang.