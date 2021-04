Døren til ældres aktive centre har været lukket på grund af corona-restriktioner. 6. maj må brugerne endelig vende tilbage, og de er klar til at vise coronapasset for at komme indenfor og dyrke interesser, motion, nærvær og fællesskab. Foto: Margit Pedersen

Aktive ældre vifter med coronapasset

Holbæk - 30. april 2021 kl. 18:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Der er nogle tidsler, men dem tager man gerne med, når de aktive centre for ældre genåbner 6. maj. Måske fordi mundbind, håndsprit, forsamlingsloft og afstand er blevet hverdag. Centrene er klar til start og lever med det ny krav om coronapas.

Brugerrådene har ventet på en melding om betingelser for åbning. Den er på vej, og vejlederne glæder sig til at mødes med brugerne, siger Minja Tobiassen, leder af forebyggelse og frivillighed i Holbæk Kommune.

- Vi følger de krav, sundhedsmyndighederne stiller ude i samfundet for at gøre det simpelt, når borgerne igen mødes til indendørs aktiviteter, forklarer hun.

Det betyder, brugerne skal dokumentere, at de enten er færdigvaccineret, har været smittet eller har en højst 72 timer gammel negativ test.

Håndtryk og kram må vente, og der skal fortsat bæres mundbind, vaskes og sprittes hænder, overflader skal rengøres og afsprittes, og host og nys foregår i ærmet.

Forsamlingsloftet er 25 personer indendørs og 75 udendørs frem til 21. maj, hvor det stiger til henholdsvis 50 og 100.

Ingen sang Hold mindst en meters afstand og mød ikke op med symptomer på Covid-19, understreger Minja Tobiassen.

Det er heller ikke tilladt at synge indendørs, ligesom motionsrum må vente med at åbne.

Men der kan dyrkes stolegymnastik på Rosenvænget i Mørkøv, og der kan fortsat dyrkes udendørs motion.

- 6. maj falder sammen med vores gudstjeneste første torsdag i hver måned, og den holdes, men uden sang. Vi rykker vores sangaktivitet til sidst i maj, hvor det foregår udenfor med mulighed for at rykke ind og erstatte sang med musikalsk underholdning af vores pianist, forklarer brugerrådsformand Frank Andresen.

Med de få ændringer genoptages husets aktiviteter, og han håber også, det bliver muligt at gennemføre en udflugt til Birkegårdens Haver. Alle trænger til at komme i gang og møde andre, tilføjer han.

I nogle aktive centre når man at være i gang i halvanden til to måneder, inden der lukkes for sommerferie.

- Jeg tror, nogle vælger at vente med at komme til efter sommerferien. Vi venter også med stolegymnastik til efteråret, men ellers kan aktiviteter i huset genoptages, siger brugerrådsformand Aage Jelstrup på Lersøcentret i Vipperød.

I A-huset i Tølløse er der ikke sommerlukket, og fra 6. maj kan frivillige og tovholdere byde velkommen mod fremvisning af coronapas, bemærker brugerrådsformand Erik Jensen.

- Vi har et møde 6. maj med tovholderne og aktivitetsvejleder Jean Nielsen, som forklarer reglerne. Inden nedlukningen sidste år var der 20 aktiviteter, og jeg er spændt på, hvor mange der nu kommer i gang, siger Erik Jensen

