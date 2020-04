Byræve er helt almindelige. Men hvis de ikke er sky, er forklaringen formentlig, at nogen har fodret dem.

Aggressive ræve er måske blevet fodret

Holbæk - 15. april 2020 kl. 18:12 Af Agner Ahm I påsken døde den ene af to ræve, som i nogen tid har hærget i Holbæks østby, hvor flere kæledyr er blevet dræbt. Men problemet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Holbæk Kommune og flere grundejerforeninger har været i kontakt med Naturstyrelsen og biologer, som peger på, at fodring af ræve kan være en del af problemet.

- Eksperternes vurdering er ret klar. Når ræve som her optræder helt ugenert over for mennesker, er det en helt unormal adfærd. Ræve er normalt meget sky over for mennesker. Den mest sandsynlige forklaring på de to Holbæk-ræves opførsel er, at nogen har fodret dem og dermed vænnet dem til at være tæt på mennesker, forklarer Marco Lund, som er miljøsagsbehandler i Holbæk Kommune.

Død ræv undersøges

Ræven, som blev fundet og aflivet i påsken, er lige nu genstand for laboratorie-­undersøgelser, som blandt andet skal fastslå, om den havde skab - en sygdom, som kan give afvigende adfærd.

Umiddelbart efter aflivningen blev der dog lavet en foreløbig undersøgelse, og den viste ingen tegn på skab.

Dermed tyder det på, at der må der være en anden forklaring på, at ræven gik så tæt på mennesker, og den mest nærliggende forklaring er altså, at den er blevet fodret.

- Uanset hvor fristende det kan være for nogle mennesker, er det en meget dårlig idé at fodre rævene eller sætte mad ud, som rævene kan få fat i. Det vænner dem til at færdes ugenert i folks haver, og det lærer dem, at de roligt kan gå helt tæt på mennesker, forklarer Marco Lund.

Dyr i nærkontakt

At rævene som her også går til angreb på små hunde og andre mindre kæledyr, kan måske også have en sammenhæng med rævenes lidt for nære forhold til mennesker.

For kæledyrene er, hvor deres mennesker er. Og som de fleste hundeejere ved, kan det undertiden slå gnister, når der bliver nærkontakt mellem for eksempel to hunde, som ellers hver især er temmelig fredsommelige.

Eksperternes vurdering er i hvert fald klar: Der er ikke noget unormalt i at se en ræv, der strejfer rundt i byens grønne områder. Men fra naturens hånd er de sky dyr, og så længe rævene helst undgår mennesker, er det problemfrit.

Men hvis rævene opdager, at der er lette måltider i villahaven, glemmer de »genertheden«. Og så stiger risikoen for, at de ryger i karambolage med kæledyrene.