Aggersvold er solgt til rigmand

Køberen er De Forenede Ejendomsselskaber A/S, som har adresse i København. Ejeren af selskabet er udenlandsdanskeren Jørgen Torrey Troelsfeldt, der bor i Schweiz. Han ejer desuden en række andre ejendomsselskaber. Ifølge De Forenede Ejendomsselskabers hjemmeside har selskabet beskæftiget sig med erhvervs- og boligejendomme i det storkøbenhavnske område i mere end 35 år. Det handler blandt andet om at udvikle gamle industriejendomme, så der kan bygges boliger og erhvervslejemål.

Efter at have været udbudt til salg i knap fire år er Aggersvold omsider blevet solgt. Det er uvist, hvad prisen på herregården på Aggersvoldvej 56 nordøst for Jyderup er landet på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her