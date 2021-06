Se billedserie Aftensalg i Holbæk fredag aften frem til klokken 22. Foto: Morten D. Christensen

Aftensalget er i gang - i corona-venlig udgave

Holbæk - 04. juni 2021 kl. 18:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Et synligt tegn på, at samfundet er ved at finde tilbage til mere normale tilstande oven på måneders undtagelsestilstand, er fredagens aftensalg i Holbæk.

Ved 18-tiden var der allerede strømmet en del mennesker til bymidten for at få del i butikkernes gode tilbud.

Og for mange utvivlsomt også for at få en oplevelse af genvunden frihed over et måltid mad og en velskænket fadøl på en af de mange cafeer.

Der var i hvert fald allerede godt fyldt ved cafébordene i Holbæks mest centrale handelsgader, der i aftenens anledning er lukket for trafik.

For at undgå for tætte klynger af mennesker er der ikke sat boder op på kørebanen i Ahlgade, som der ellers plejer at være.

Og små hold af personer med gule veste går rundt i gaderne bevæbnet med håndsprit, som de gavmildt deler ud af, og i øvrigt er klar til at hjælpe folk til at få en tryg og rar fredagsoplevelse.

Aftensalg i Holbæk varer til fredag klokken 22, og undervejs er der musik og underholdning forskellige steder i byen.