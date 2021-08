Se billedserie Jan Vestergård: - Vi har et historisk højt budget. Det bliver et aftensalg ud over det sædvanlige. Foto: Claus Sørensen

Aftensalg er tilbage i velkendt storform

Holbæk - 31. august 2021 kl. 07:00 Af Jette Bundgaard og Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, har svært ved at få armene ned, for nu - endelig - er der så meget styr på coronaen, at det traditionsrige aftensalg kan vende tilbage i sædvanlig topform.

Butikkerne er klar med ekstra gode tilbud til strøgkunderne, caféerne ser frem til et stort rykind, foreninger, interesseorganisationer og repræsentanter for de politiske partier er på plads på Ahlgade.

Nattens Løb vender samtidig tilbage til rødderne og bliver igen et rigtigt natløb med start klokken 22.30, og startområdet er - efter en pause - på Torvet i Ahlgade.

Aftensalget i Holbæk bliver et rigtigt aftensalg. Det første rigtige efter en tid med restriktioner.

- Jeg glæder mig til det. Glæder mig til, at der kan holdes et aftensalg ud over det sædvanlige, siger byforumchef Jan Vestergård og fortsætter: - De seneste tre gange, vi har holdt aftensalg, har de været gennemført under stærke corona­restriktioner. Denne gang bliver det en stor fest med masser oplevelser i hele bymidten.

Holbæk Byforum har i samarbejde med nøglepersoner blandt sine medlemmer skruet en spændende aften sammen med aktiviteter i hele bymidten.

Der vil som sædvanlig være musik ved caféerne og andre steder rundt omkring i byen, hvor 10 forskellige bands og kunstnere er klar med et bredt musikprogram.

Derudover vil Holbæk Garden underholde to gange i løbet af aftenen i krydset mellem Smedelundsgade og Ahlgade.

Som noget nyt bliver der denne gang også et street food marked med borde og bænke i Labæk. Her finder man Café Svanen og Boxen og flere mindre food trucks.

- Vi etablerer området i Labæk for at få flere pladser til bespisning. Erfaringerne viser, at caféerne denne aften har fulde huse, og at der ikke er pladser nok til alle dem, som gerne vil sidde ned og få lidt at spise og drikke, siger Jan Vestergård. Og apropos mad og drikke, minder han om: Meny griller helstegt pattegris.

Blandt aftenens andre højdepunkter nævner Jan Vestergård det besøg, som den lokale afdeling af Jyske Bank har arrangeret med et kendt ansigt i motorsports­verdenen, Jason Watt.

Med sig har han den seje Ferrari F8 Tributo, som han kører i til årets Sportscar Events, og Jason Watt er klar til at skrive autografer.

For motor-entusiasterne byder Aftensalget også på muligheden for at komme tæt på mange flotte nypudsede amerikanerbiler, der udstilles i starten af Ahlgade.

Gæsterne til Aftensalget tilbydes desuden nogle aktiviteter, hvor de kan få rørt benene lidt - også dem som ikke har valgt at deltage i Nattens Løb.

- I Gendarmergården bliver der et familieområde med en hoppeborg til børnene og minigolf for hele familien. Banen har mange huller og starter ude i Smedelundsgade, hvorfra man så arbejder sig inden for i gården, fortæller Jan Vestergård: - I Nygade, hvor publikum typisk er unge mennesker, bliver der opstillet en rodeotyr, hvor de lokale cowboys og andre kan dyste i at holde sig så længe som muligt i sadlen, tilføjer han.

Mere sport er der at finde i det sportsområde, Kaiser Sport etablerer i Smedelundsgade. Her vil der blandt andet være zumba, Jumping Fitness, Holbæk Sportsby Træningscenter, Crossfitt. På Torvet er instruktørerne fra Go2Fitness klar og varmer løberne op, inden startskuddet går til løbets forskellige distancer og aldersgrupper.

Når Holbæk Byforum stiller et aftensalg i udsigt, der er ud over det sædvanlige, hænger det i høj grad sammen med, at der er afsat ekstra økonomiske midler til aktiviteterne.

- Vi har et historisk højt budget for denne aften. Det har vi, fordi der er blevet tilført penge, som blev sparet i forbindelse med, at »Skvulp« blev aflyst. Det betyder, at vi har kunnet arrangere mange flere events og kunstnere til at optræde, slutter Jan Vestergård.