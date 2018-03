Aftale om lærernes arbejdstid på plads

- Vores folkeskoler skal være forældre og elevers førstevalg, og gensidig tillid og ordentlige arbejdsforhold er afgørende for, at vi kan lykkes med det. Derfor er jeg rigtig tilfreds med, at vi nu har fået en aftale på plads, som alle kan bakke op om, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

- Skal vi udvikle en endnu bedre folkeskole, er det nødvendigt at tage højde for lærernes behov, og derfor sætter jeg stor pris på, at Holbæk Kommune nu har lyttet til vores ønsker. Aftalen rummer de elementer, vi har savnet, siden de nuværende rammer blev lagt fast med et regeringsindgreb i 2013, og giver skolerne et godt grundlag for planlægning af næste skoleår og for arbejdet med at styrke elevernes læring og trivsel, siger Jens Rohrberg, der er formand for Holbæk Lærerkreds.