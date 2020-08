Aftale med minister underskrives

Linje 512, der kører mellem Jyderup og Svinninge, ventes i 2022 at være en af de første ruter, der overgår til at køre fossilfrit. Foto: Mie Neel

Holbæk - 26. august 2020

I formiddag (onsdag) kommer transportminister Benny Engelbrecht (S) en tur til Holbæk. Formålet er at underskrive en aftale med Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Aftalen handler om, at busserne og de kommunale biler i de kommende år skal udskiftes med grønne biler. Holbæk bliver dermed den syvende - og indtil videre mindste - kommune, der indgår et klimapartnerskab med Transportministeriet.

Tidligere har de seks større kommuner, København, Århus, Odense, Aalborg, Frederiksberg og Vejle, indgået aftale om, at alle nye bybusser fra næste år skal køre på el eller brint.

Holbæk Kommune meldte i juni i år i en pressemeddelelse ud, at kommunen gik efter et klimapartnerskab.

De første fossilfri busser ventes i 2022 Holbæk Kommunalbestyrelse traf i 2019 i forbindelse med budgetaftalen for 2020 beslutning om grønne busser. Det er således planen, at i takt med, at busruter udbydes på ny, skal de betjenes af fossilfri eller nulemissionsbusser. I Holbæk Kommune skal det gælde alle busser - ikke kun i byerne. Samtidig gælder beslutningen også flextur, plustur og øvrige relaterede kollektive transportmidler.

De første fossilfri busser forventes på gaden i 2022. Her traf klima- og miljøudvalget i august 2019 beslutning om, at der ved et udbud for to ruter skulle være krav om, at de skal køre fossilfrit. Det drejer sig om linje 512 mellem Svinninge og Jyderup og linje 583 mellem Svinninge, Gislinge, Kundby og Hjembæk.

Holbæk Kommunalbestyrelse har også lagt sig fast på, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne.