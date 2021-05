Se billedserie Roskildevej 268 i Vipperød ligger i landzone, og derfor har Holbæk Kommune givet afslag på en ansøgning om at handle med biler på adressen - hvor det ellers er foregået i mange år. Foto: Kim Rasmussen

Afslag på bilsalg i landzone

Holbæk - 04. maj 2021 kl. 14:45 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Toys Auto på Roskildevej i Vipperød har fået afslag på Holbæk Kommune til at sælge biler fra adressen. En landzonetilladelse til salg af biler er nødvendig, da der er tale om detailsalg, som ikke umiddelbart er tilladt i landzonen.

Autosalget er foregået fra adressen i mange år, så vidt det huskes også før Ercan Toy erhvervede ejendommen i 2006. Men Holbæk Kommune er nu blevet opmærksom på, at det kræver en landzonetilladelse. Derfor gav Holbæk Kommune et påbud.

Derefter søgte Ercan Toy og hans advokat, Jens Klokhøj, om en landzonetilladelse til salg af biler fra Roskildevej 268 og 268 B, som han ejer, samt fra naboejendommen Roskildevej 268 A, som ejes af Cirkle K.

Bilsalg i landzone tæt på Siden 2006 har Ercan Toy, Holbæk, drevet autoværksted fra adressen, og den del kan lovligt fortsætte, ligesom tankstationen og kiosken kan det. I ansøgningen om landzonetilladelse til bilhandel nævner hans advokat, at der ikke er tale om en ændret anvendelse af ejendommen, da han gennem mange år har solgt biler fra ejendommen. Af ældre luftfotos kan det desuden ses, at der holder biler i græsrabatten mod Roskildevej, og parkeringen antyder, at der er tale om biler til salg.

I ansøgningen gøres det også gældende, at bilsalget er en stærkt begrænset del af virksomheden. Der er en del andre parkerede biler, som skal repareres eller klargøres.

Desuden henviser advokaten til, at der fra ejendommen på Roskildevej 363 A, lidt syd for Vipperød, er en autohandel, som også ligger i landzone. Her er der givet tilladelse til bilsalg samt klargøring af biler.

Kommunen finder ikke, at de to sager er sammenlignelige, fordi ejendommen på Roskildevej 363 A ikke er eller har været omfattet af en kommuneplanramme, der fastsætter anvendelsen til boligformål.

I Holbæk Kommuneplan 2017, og den aktuelle i høring, er området, hvor Toys Auto ligger, udpeget til boligformål. Det er ikke foreneligt med detailhandel med køb og salg af biler, anfører kommunen i afslaget.

Regner med at anke afslag Ercan Toy undrer sig over afgørelsen, som han har mulighed for at anke til Planklagenævnet.

- Vi har tænkt os at klage. Det er noget, jeg lever af og har gjort i 14-15 år. Når andre kan få tilladelse i landzone, hvorfor kan jeg så ikke, siger Ercan Toy.

Han købte i januar 2015 en cirka 15.000 kvadratmeter stor grund i Holbæk Bilby, ved Stenhusvej. Der har været overvejelser om at bygge på grunden, men foreløbig står den stadig tom.

Ercan Toy kan ikke sige, om det ender med et byggeri på adressen Bilbyen 10, da han først skal have klarhed over sagen i Vipperød.