Aflysninger kan ende med flere koncerter

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 17:48 Af Palle Mogensen

Efter politikernes udmelding sent mandag aften om genåbningen af Danmark efter corona-nedlukningen, har flere musikfestivaler meldt ud, at de ser sig nødsaget til at aflyse for i

år på grund af de gældende restriktioner.

Det gælder blandt andet Vig Festival og Roskilde Festival.

Det betyder, at mange musikere og musikgrupper nu får et ledigt hul i kalenderen, og det kan måske komme blandt andet spillestedet Rotationen under Sidesporet i Holbæk til gode.

- Vi vil da kigge på muligheden for at kunne arrangere nogle ekstra koncerter. Specielt når vi nu får mulighed for at sælge nogle flere billetter til hver koncert, fortæller Niels Bo Sohl Christensen fra Sidesporet.

Mandagens udmelding fra politikerne omkring mulighederne på musikfronten kom ikke som en overraskelse for ham.

- Det var sådan set det, vi havde forventet. Så umiddelbart betyder det ikke den store ændring for os bortset fra muligheden for at lukke nogle flere publikummer ind, fortæller han.

Netop muligheden for at sælge flere billetter betyder, at Niels Bo Sohl Christensen nu vil gå i dialog med de forskellige kunstnere for at høre, om der måske skal laves en ny aftale.

- Vi har jo lavet en aftale med den enkelte kunstner om, hvor meget vedkommende skal have for at spille ud fra de billetter, vi sætter til salg. Så hvis der ændres i det, skal der laves en ny aftale, forklarer han.

Koncerter til sommer Sidesporet har allerede planlagt tre sommerkoncerter på Filmtorvet.

Det er henholdsvis Tim Christensen den 22. juli, Mads Langer den 5. august og Queen Machine den 12. august.

Her har Sidesporet hele tiden satset på at sælge 500 billetter. Men nu kan det være, at der bliver flere billetter at købe.

- Koncerten med Queen Machine blev udsolgt på tre uger, og det er bestemt ikke utænkeligt, at vi i forbindelse med den koncert vil sætte antallet af billetter op til 1000. Det vil sagtens kunne lade sig gøre at dele pladsen foran scenen op i to separate sektioner med siddepladser samt egne toiletter og ølsalg, fortæller Niels Bo Sohl Christensen fra Sidesporet.