Aflyser gudstjeneste i Sportsbyen

Fredag sidst på formiddagen lå det klart, at der ikke bliver noget af Tveje Merløse Sogns planlagte julegudstjeneste i Holbæk Sportsby. Det er de nye corona-restriktioner, der forhindrer gudstjenesten, hvor der kunne være op til 500 deltagere.

- Det er super ærgerligt, at julegudstjeneste i Sportsbyen ikke bliver til noget. Jeg er overbevist om, at vi kunne holde en både hyggelig og sikker gudstjeneste i den store idrætshal. Det ærgrer mig, at der skal være begrænsninger på pladserne i Guds hus.