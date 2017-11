Brillerne ender i landdistrikter i Nepal og Afrika, hvor mange lider af nedsat syn. Arkivfoto.

Aflagte briller til en god sag

Holbæk - 18. november 2017 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Året ud indsamler Byens Optik Ahlgade aflagte briller til Nepal og Afrika, hvor mange lider af nedsat syn på grund af gentagne infektioner, diabetes, aldersforkalkning, grå stær eller dårlig hygiejne.

Hvert år drager organisationen »Syn for Sagen« til udsatte områder i verden for at hjælpe både børn og voksne til et bedre syn. På den måde kan aflagte briller blive til nye briller for nogen, der ingen har.

- Vi er med i indsamlingen, fordi vi gerne vil gøre vores i kampen mod synsproblemer i fattige lande. De rigtige briller forbedrer livskvaliteten betydeligt for dem, som ikke har mulighed for selv at anskaffe dem. Derfor håber vi, at mange vil aflevere deres aflagte briller, forklarer Dorte Olsen.

Når brillerne er indsamlet, bliver de opmålt i styrke, registreret og rengjort og derefter transporteret til Afrika og Nepal, hvor de udleveres til svagtseende. Det sker dog først efter en synstest udført af en autoriseret optiker tilknyttet organisationen.

Året ud kan man hos Byens Optik så længe lager haves få udleveret en pose til sine aflagte briller. For hver brille man indleverer, får man et lod i konkurrencen om et brillegavekort på 500 kroner