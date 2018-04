Selv om undersøgelserne af forskellige muligheder endnu ikke er afsluttet, melder formanden for klima-og miljøudvalget i Holbæk allerede nu klart ud, at han mener, renseanlægget skal forblive på Holbæk Havn, da restlevetiden er længere end først antaget. Foto: Mik

Afgørelse om renseanlæg trækker ud

Holbæk - 10. april 2018 kl. 20:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Placeringen af et nyt renseanlæg i Holbæk Kommune har de seneste par år været på dagsordenen. Ifølge den seneste plan skulle klima- og miljøudvalget have haft sagen til behandling i første kvartal i år, men det er ikke nået, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det daværende Holbæk Byråd besluttede i oktober 2017, at flere ting skulle undersøges, før placeringen blev besluttet. Det handlede om et tættere samarbejde med Odsherred Kommune, en fortsat placering ved fjorden på Parallelvej i Holbæk samt nyanlæg på Tuse Næs og i Hagesholm.

Resultaterne af de undersøgelser foreligger endnu ikke. Alligevel slår formanden for klima- og miljø­udvalget John Harpøth (DF) allerede nu fast, at han vil arbejde for at bevare renseanlægget på den nuværende placering på Parallelvej i Holbæk.

Det vil kræve en ændring af den vedtagne spildevandsplan, hvor det er beskrevet, at renseanlægget skal flyttes til en ny placering .

- Det har tidligere været fremme, at renseanlægget skulle have en restlevetid på 10-15 år. Men nu er der oplysninger, der viser, at det er mindst 20 år, siger John Harpøth.

Han henviser til, at der på det seneste også er foretaget ændringer, så der ikke tilføres så meget regnvand til anlægget, ligesom der er andre forbedringer.

- Hvorfor gå hen og nedlægge et renseanlæg, der kører? Der er kun forbrugerne til at betale for et nyt, siger John Harpøth.

I samme forbindelse nævner han også muligheden på længere sigt for et samarbejde med Odsherred Kommune. Det kunne måske betyde, at det rensede spildevand kunne ledes ud i Kattegat i stedet for i Isefjorden.

John Harpøth oplyser, at der er en dialog i gang mellem Holbæk og Odsherred Kommuner. Dialogen foregår mellem de to borgmestre Christina K. Hansen og Thomas Adelskov, begge S. Det er formentlig også årsag til, at punktet om renseanlægget ikke er nået frem til udvalget, tror John Harpøth.