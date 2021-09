De små lærer også at sortere affald til "Affaldets dag." PR-foto.

Affaldets dag i Tølløse byder på vilde haver, affaldspirater og varme pølser

Holbæk - 22. september 2021 kl. 05:58 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Lørdag den 25. september er der gode muligheder for at blive klogere på affaldssortering og genbrug, når Fors inviterer til »Affaldets dag.«

Det sker klokken 10-14 på Tølløse Genbrugsplads, der ligger på Digemosevej 3 i Tølløse.

Affaldssortering og genbrug er en mere kompliceret affære i dag, end det var for bare ti år siden. Derfor står medarbejdere fra Fors hele dagen klar til at besvare gæsternes spørgsmål.

Men man lærer som bekendt ikke kun ved at stille spørgsmål, og derfor er der arrangeret flere aktiviteter, som skal oplyse og underholde både de store og de små.

Start din vilde have De seneste år er det blevet moderne at have en »vild have,« som gavner biodiversiteten. Og for de besøgende, hvis haver ikke er så vilde, som de godt kunne tænke sig, er der gode råd at hente til Affaldets dag i Tølløse.

Her kommer Holbæk Kommunes nye have-mentorer nemlig og giver gode råd til at få en vildere have. Og da alt skal have en start, uddeler de også blomsterfrø til de interesserede haveentusiaster.

Fors opfordrer desuden de besøgende til at tage deres grenaffald med og forvandle det til kvashegn, som pindsvin er glade for.

Hos Fors i Tølløse mener de ikke kun, at ormene i haven skal forkæles. De tænker også på de lokale bogorme, og derfor er der i dagens anledning mulighed for at tømme bogcontaineren for læsestof.

Hvis man samtidig mener, at der er gået for mange møl i vintergarderoben, kan man vælge at slå et smut forbi tøjcontaineren og vælge nogle nye beklædningsstykker. Begge dele er gratis.

Leg med skraldepiraten Selvom vilde haver og spørgsmål om affald mest er for de voksne, skal børnene ikke snydes. Derfor kan de deltage i Skraldepiratens affaldssorteringsleg eller prøve at sidde i førerhuset på en skraldebil.

Hvis det alligevel bliver for kedeligt med alt skraldet, har Fors sørget for at opstille en pirathoppeborg, som børnene kan boltre sig i.

Og når sulten melder sig hos store og små, kan de få en ristet hotdog med eller uden det hele i den opstillede pølsevogn, og skylle herligheden ned med en kold slush-ice eller en varm kop kaffe.