Se billedserie Lykkeland for en bogorm - affaldsselskabet Fors A/S havde fyldt en container med bøger til store og små og opfordrede til at tømme den og skåne både pengepung og miljø. Foto: Fors A/S

Send til din ven. X Artiklen: Affald hitter - store og små valfartede til genbrugsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Affald hitter - store og små valfartede til genbrugsplads

Holbæk - 27. september 2021 kl. 12:15 Kontakt redaktionen

Er karton pap eller papir, og hvornår kan man smide juice- og mælkekartoner til genanvendelse? Det var nogle af de spørgsmål, Fors-kunder lørdag kunne få svar på. Affaldets dag blev et tilløbsstykke. Mellem 600 og 700 store og små holbækkere kom forbi genbrugspladsen i Tølløse i løbet af lørdagen for at møde medarbejdere fra Fors A/S og Holbæk Kommune.

Det kan også være, at chancen for at tømme en tøj- og bogcontainer trak folk til, ligesom der var hoppeborg, pølser, popcorn og slushice til børnene.

Sortering er efterhånden en videnskab både hos kunderne, der snart får en fjerde affaldsbeholder til pap, og genbrugspladsen med et voksende antal containere.

Det sorterede affald sendes til forskellige former for genanvendelse, men ikke alt behøver ende i affaldsbeholder eller container.

Man kan selv begynde at upcycle. Det lille Orø-Værksted var på genbrugspladsen og hjalp folk med at bygge fuglehuse af genbrugstræ. Og Holbæk-virksomheden Bakano Design viste eksempler på produktionen af blandt andet tasker og punge lavet af læder fra gamle møbler.

- Det er dejligt, at så mange kunder møder op, når vi inviterer. Det giver os en god mulighed for at tale med kunderne om emner, som både optager os og dem, på en uformel måde og ansigt til ansigt. Særligt den nye affaldssorteringsordning samt vigtigheden af at sortere og genanvende materialer var emner, som de fremmødte gerne ville tale om, siger affaldschef i Fors A/S Annette Vangslev.