Advokat klager over droppet sigtelse: Håndværkere tjente 2.000 om måneden

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 05:49

Den statslige anklagemyndighed har besluttet at droppe sigtelserne for menneskehandel imod arbejdsgiverne i den såkaldte Holbæk-sag, hvor pakistanske bygningsarbejdere tjente ned til 2.000 kroner om måneden.

Den beslutning er bistandsadvokaten for to af pakistanerne i sagen utilfreds med. Og han har nu klaget til Statsadvokaten i København over anklagemyndighedens afgørelse.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg finder det stærkt problematisk, at anklagemyndigheden ikke mener, at der er grundlag for at rejse tiltale for menneskehandel i denne sag. Enten er anklagemyndighedens vurdering forkert, eller også bør bestemmelsen i straffeloven om menneskehandel laves om, siger advokat hos Sirius Advokater Marc Malmbak Stounberg og fortsætter:

- Jeg håber og forventer, at statsadvokaten vil omgøre afgørelsen om ikke at rejse tiltale for menneskehandel.

De pakistanske bygningsarbejdere og brødre Basharat Hussain og Shabbir Hussain arbejdede blandt andet med at bygge boliger i Holbæk inden for perioden fra 1. juli 2017 til og med juli 2018.

De var lovet henholdsvis 35.000 og 33.333 kroner om måneden i løn, viser deres ansættelseskontrakter med firmaet DK Builders ApS fra Mørkøv på Nordvestsjælland. Men ofte modtog de en betaling, der svarer til blot omkring 2.000-4.000 kroner om måneden.

Center mod Menneskehandel har i sommeren 2018 vurderet, at de tre pakistanere har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Men anklagemyndigheden mener ikke, at det ved en domstol kan bevises, at de hidtil sigtede er skyldige i menneskehandel til tvangsarbejde ifølge straffeloven.

I afgørelsen lægger anklagemyndigheden vægt på, at pakistanerne i et vist omfang har fået løn. At de har haft adgang til en bil samt nøgle til deres bolig, der var knyttet til en af bagmændene bag byggeprojektet i Holbæk. Og at de har haft en mobiltelefon og internet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Fagbladet 3F, at de ikke ønsker at kommentere på en verserende straffesag og en klagesag.

Anklagemyndigheden kræver, at byggebossen bliver idømt en bøde, hvis størrelse ikke er nævnt i anklageskriftet.

Der har været ført tre retssager om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. I alle tre sager er de tiltalte blevet frifundet for denne hovedanklage. Sagerne handler om økonomisk udnyttelse af ghanesiske fiskere og rumænske rengøringsmedarbejdere, som samtidig har været indlogeret i chefens fiskekutter, kælder eller garage.

Tilbage i oktober 2019 nedsatte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) en arbejdsgruppe, som har til formål at komme med forslag til, hvordan Danmark kan forbedre indsatsen mod menneskehandel. Ifølge ministeren skal arbejdsgruppen komme med dens anbefalinger denne sommer.