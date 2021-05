Højesterets afgørelse bunder i en sag ved Retten i Holbæk, hvor et forældrepar står tiltalt for flere års vold med karakter af mishandling af deres fire børn. Retssagen genoptages efter planen tirsdag. Foto: Mie Neel

Advokat: Afgørelse skaber klarhed om børns vidnepligt i udvisningssager

Højesterets beslutning om, at to piger fra Holbæk Kommune skal vidne i voldssag mod deres mor og far, skaber klarhed om børns vidnepligt i forhold til forældre, der risikerer udvisning. Det mener pigernes advokat.

Holbæk - 31. maj 2021

Da Højesteret i sidste uge sagde god for, at to piger på 12 og 13 år fra Holbæk Kommune kan pålægges vidnepligt i en sag, hvor forældrene er tiltalt for i årevis at have udøvet vold mod parrets i alt fire børn, gik afgørelsen imod ønsket fra advokat Thomas Fogt.

Han har som bistandsadvokat for de to piger og to drenge på fem og seks år argumenteret for, at pigerne ikke skulle vidne i sagen, da de dermed ville kunne medvirke til, at forældrene kunne dømmes til udvisning af Danmark, hvis de måtte blive fundet skyldige.

Begge forældre nægter sig skyldige i sagen, der begynder ved Retten i Holbæk i morgen.

Afgørelser skaber klarhed Thomas Fogt vil over for dagbladet Nordvestnyt ikke kommentere selve udfaldet af Højesterets-afgørelsen, som han tager til efterretning.

Men han er tilfreds med, at spørgsmålet om, hvorvidt pigerne kunne påberåbe sig vidnefritagelse, eller om de kan pålægges vidnepligt på trods af anklagemyndighedens udvisningspåstand mod forældrene, nu er afklaret.

- Der var efter min opfattelse en uafklaret retstilstand, og det var anklagemyndigheden enig med mig i. Derfor har denne sag været ført helt til Højesteret, som nu har talt. Vi har fået en afklaring på retstilstanden, og det skaber klarhed i denne type sager, hvor der er påstand om udvisning af forældre, siger Thomas Fogt.

Kan pålægge børn vidnepligt Retsplejeloven giver i udgangspunktet mulighed for fritagelse for vidnepligt i sager, hvor nærtstående familiemedlemmer er tiltalt.

Men der er også mulighed for at pålægge børn vidnepligt, hvis deres vidneudsagn vurderes at være af afgørende betydning for sagens udfald.

Thomas Fogt bemærker, at Højesteret i sin kendelse skriver, at udlændingemyndighederne i Danmark, hvis forældrene måtte blive dømt til udvisning, vil være forpligtet til at »tage hensyn til døtrenes personlige forhold og Danmarks internationale forpligtelser, herunder i lyset af, at deres forældre i så fald vil være fundet skyldige i alvorlige overgreb mod dem«.

- Det kan man læse som om, at der er indbygget en forudsætning for, at døtrene ikke bliver udsendt af landet, hvis forældrene skulle blive dømt for alvorlige overgreb. Jeg læser det som, at Danmark i henhold til internationale forpligtelser vil være forpligtet til at beskytte børnene og give dem selvstændigt opholdsgrundlag til at blive i Danmark, siger Thomas Fogt til Nordvestnyt mandag.