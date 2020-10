Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Advarsel: Mistænkelig kvinde samlede ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advarsel: Mistænkelig kvinde samlede ind

Holbæk - 29. oktober 2020 kl. 11:06 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Politiet søger nu efter en yngre kvinde, som onsdag to gange forsøgte sig som indsamler til fordel for et døvecenter.

Ved 11.30-tiden fik politiet den første anmeldelse. En kunde i Netto på Munkholmvej i Holbæk var blevet kontaktet af kvinden, som angav at hun var stum og samlede penge ind til et døvecenter.

Netto-kunden syntes, det lød lidt mystisk og forsøgte at stille nogle spørgsmål. Det fik kvinden til at forlade stedet i en rumænsk indregistreret bil i selskab med en mand.

20 minutter efter kom der en lignende anmeldelse. Her var parret i bilen nået til Tølløse, hvor kvinden forsøgte sig som indsamler ved Coop 365 på Industrivej. Her så et vidne kvinden forlade stedet i en bil, der passede beskrivelsen af bilen fra Holbæk.

På forretningens videoovervågning kunne politiet desuden konstatere, at parret og bilen også havde været på stedet dagen før.

Politiet vil gerne have flere oplysninger fra borgere, som har været ude for noget lignende. Og politiet anbefaler i øvrigt, at man udviser sund skepsis over for mistænkelige indsamlere.

Kvinden beskrives som sydlandsk af udseende med langt sort hår. Hun er 25-30 år, 160 centimeter høj og kraftig af bygning. Hun var iført mørkt tøj.