Valdemar Sejrsvej - fra Havnevej til Gl. Ringstedvej - skal have ny asfalt, og det kommer til at foregå i aften- og nattetimerne fra 2. august. Foto: Thomas Olsen

Aafaltarbejde i aften- og nattetimer

Holbæk - 18. juli 2020

Fra søndag aften den 2. august og de følgende aftener og nætter vil der være asfaltarbejde på Holbæk bys mest trafikerede strækning i myldretiden.

Det handler om Valdemar Sejrsvej på strækningen fra Havnevej til Gl. Ringstedvej.

Noget af den gamle asfalt først skal fræses af, før der lægges ny asfalt. Arbejdet kommer til at foregå i etaper.

Stadig åbent for trafik Når der i aften- og nattetimerne er spærret af i for eksempel de to sydgående spor, vil der være åbent for trafik i begge retninger i det spor, der normalt er nordgående.

Det betyder altså, at der vil være ét spor åbent for trafik i nordgående retning og ét spor i sydgående retning.

For at undgå risikable situationer bliver der opsat kegler mellem vejbanerne.

Ved signalanlæggene og Slotsvolden vil det stadig være muligt at køre på tværs af den ellers spærrede vejbane.

For meget trafik i dagtimerne Det var oprindelig tanken, at arbejdet skulle foregå i dagtimerne, men på grund af den meget trafik på vejen i dagtimerne blev det efter dialog med entreprenøren NCC og trafikselskabet Movia besluttet, at arbejdet skal udføres i aften- og nattetimerne.

Der skal også være en sikkerhedszone for de folk, der arbejder på vejene.

Hvis arbejdet skulle foregå i dagtimerne, ville det have betydet store gener for trafikken og især givet store problemer for bustrafikken.

De tidligere erfaringer med asfaltering i det bynære område har også haft betydning for beslutningen om at udføre arbejdet om aftenen og natten.

Naboer vil opleve natteuro Arbejdet kan ikke undgås at komme til at genere de beboere, der bor langs Valdemar Sejrsvej. Arbejdet vil foregå fra klokken 18 til klokken 6 næste morgen.

- Det vil give noget natte­uro, men vi har vægtet trafikafviklingen højere. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at oplyse om arbejdet, fortæller Steen Risum, der er ingeniør i Holbæk Kommunes Drift og Data.

De berørte matrikelejere på strækningen har fået et informationsbrev i deres e-boks, og kommunen beklager de gener, vejarbejdet kommer til at medføre.

Fra klokken 6 om morgen til klokken 18 om aftenen vil nattens afspærringer blive fjernet. Bilisterne vil så komme til at køre på enten fræset asfalt eller nyasfalteret vej.

Klares på fire, måske fem nætter Steen Risum fortæller, at der håbes på, at arbejdet kan klares i løbet af fire aftener og nætter. Men det er afhængig af vejret, og det er også muligt, at det vil vare fem aftener og nætter.

Arbejdet skulle altså være afsluttet senest natten til fredag.

Det ventes, at asfaltarbejdet begynder i den nordlige ende mod Havnevej og bevæger sig mod syd.

Asfalteringen på Valdemar Sejrsvej er den sidste i rækken af større opgaver i Holbæk by i sommerperioden.

NCC har i henhold til rammeaftalen med Holbæk Kommune tidligere lagt ny asfalt på Strandmøllevej, Gl. Ringstedvej, Havnevej, Labæk, Østre Havnevej, stamvejen i Holbæk Mega Center samt rundkørslerne ved Roskildevej-Holbæk Have og ved Stenhus Gymnasium.

Cykelstierne i begge sider af Valdemar Sejrsvej blev nyasfalteret for få uger siden. Det skete i øvrigt som et led i Holbæk Kommunes fremrykning af projekter som følge af Covid-19.