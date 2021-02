Ærgerlig over ny runde om vaskeri

Hos Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) er der stor ærgrelse over, at et snævert flertal i regionsrådet i Region Sjælland i aftes besluttede at genåbne sagen om placeringen af et nyt sygehusvaskeri.

I september 2020 besluttede et flertal i regionsrådet, at vaskeriet skulle bygges på en grund på Bødkervej i Tornved, meget tæt på Jyderup. På regionsrådets møde i aftes stemte et flertal på 20 mod 19 for en genåbning af sagen, som det er nærmere beskrevet i artiklen på forsiden af dagens avis.