Et fortsat parkeringsforbud på Højen indgår som en del af tiltagene i forbindelse med omdannelsen af Højen til cykelgade. Kampagner om, hvordan en cykelgade fungerer og trafik­tællinger er andre af de tiltag, der indstilles taget i brug. Foto: Kenn Thomsen

Ændringer­ ved ny cykelgade

Holbæk - 17. august 2021 kl. 15:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der skal ske en håndfuld ændringer i udformningen af den kommende cykelgade på Højen i Holbæk. Det har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillet til økonomi­udvalget, hvorfra sagen går til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen i næste uge.

Allerede 24. februar godkendte kommunalbestyrelsen, at Højen omdannes til cykelgade. Siden er der arbejdet videre med, hvordan udformningen skal være. Det blev blandt andet debatteret på et borgermøde i maj med lidt over 100 deltagere og på et temamøde i klima- og miljøudvalget i juni.

De ændringer, der nu indstilles, er blandt andet, at der skal indføres gennemkørsel forbudt på Højen. Det skal ske for at reducere den gennemkørende trafik og dermed øge sikkerheden for cyklisterne. Det vil kræve godkendelse fra politiet at indføre forbuddet mod gennemkørsel.

En anden ændring er, at der etableres grønne tiltag langs cykelgaden, for eksempel træer. Det var et ønske, der blev fremsat på borgermødet i maj.

Trafiktælling før og efter I forbindelse med, at der indføres parkeringsforbud langs cykelgaden, vil der blive set på muligheden for at etablere cirka 10 parkeringspladser til biler på hjørnet af Højen og Vænget.

For det fjerde sættes der gang i kampagner og øvrige tiltag, der skal sikre viden om brugen af en cykelgade, både for bilister og cyklister.

Endelig skal der opsættes udstyr til trafiktællinger, inden cykelgaden åbner. Udstyret skal blive på stedet, indtil evalueringen er udført, efter at cykelgaden er åbnet. Desuden skal der foretages en ny trafiktælling, når boligbyggeriet i Holbæk Have er færdig, da en del af beboerne her skal benytte Højen.

Desuden indstiller udvalget, at der separat arbejdes videre med foranstaltninger på Diget. Det kan enten ske ved at afspærre vejen for biler, hvilket kan medføre en nedklassificering fra offentlig vej til en privat fællesvej. Eller det kan ske i form af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Afspærringer eller ej? Et centralt ønske for mange beboere på og omkring Højen er, at afspærringerne ved de nordlige sideveje skal bibeholdes, når cykelgaden er etableret. Der har i et halvt år været kørt et forsøg med afspærringerne, og flere beboere ser meget gerne, at afspærringerne gøres permanente ved omdannelsen til cykelgade.

Ikke mindst Malthe Dahl fra Højen kæmper for, at afspærringerne af sidevejene fastholdes. Han peger blandt andet på en trafiksikkerhedsrevision, som Celis Consult ApS har udarbejdet i forbindelse med planerne.

Her hedder det blandt andet, at »Erfaring med etablering af cykelgader i Danmark viser at vejtypen (med kørsel tilladt) fungerer bedst, når mængden af cyklister overstiger mængden af motoriserede køretøjer på strækningen over hele døgnet. I dette tilfælde overstiger trafikmængden af motoriserede køretøjer mængden af cyklister - også i fremtiden. Dette kan være problematisk i forhold til at fastholde gadens egentlige funktion som cykelgade med de særlige færdselsregler, der gælder på en cykelgade«.

Efter temamødet i juni meddelte klima- og miljøudvalget, at spærringerne fjernes, når cykelgaden er etableret. En senere evaluering skal afgøre, om der atter skal spærres, og det er der ikke ændret på i den aktuelle indstilling fra udvalget.

Må trække en streg i sandet Formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) mener, at udvalgets argumenter kan være lige så gode som hos dem, der ønsker en beslutning om en permanent spærring af sidevejene til Højen nu.

- Hvis vi tager fejl i forhold til fremtiden, så har vi sendt det signal, at vi er villige til at ændre på det. Vi gør vores bedste i forhold til den viden, vi er besiddelse af. Jeg synes, vi i udvalget har strakt os langt i dialogen, men på et tidspunkt må vi også trække en streg i sandet og træffe de nødvendige beslutninger. Jeg håber, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen bakker op om det. Vi kan ikke blive ved med halve løsninger, siger John Harpøth.

