Se billedserie De private børnepassere er stadig tilgængelige i Jyderup. Fra venstre er de voksne på billedet: Michael Christensen, Ladan Jensen, (Øverst) Helle Jensen, (nederst) Vibeke Christensen, Mette Juhl og Lotte Klink Martinsen. Fotos: Elisa Hauerbach

Ændring af jobbetegnelse har givet mangel på synlighed

Holbæk - 18. november 2019 kl. 05:57

Jyderup's fem private pasningsordninger er blevet svære at finde frem til på internettet, men de er stadig tilgængelige for børnefamilier med småbørn.

- Siden vi ved årsskiftet blev pålagt at kalde vores virksomheder for private pasningsordninger, har vi ikke fået henvendelser fra forældre der vil have passet deres små børn. Dengang vi blev kaldt private dagplejere, vidste folk hvad vi stod for og hvad vores job's indhold var. Jobindhold og service er stadig den samme, men vi er ret frustrerede over at forældre til små børn ikke kan finde os, når de søger os på internettet. Det er kun de kommunale tilbud, der dukker op, men vi er her altså stadig og sætter en ære i at passe de små, fortæller de private børnepassere.

De fem grupper er spredt ud over Jyderup, men børnepassere og børn mødes på tværs af grupperne og tager blandt andet sammen på ture.

- Hver torsdag formiddag er vi i Jyderup Hallen, hvor vi laver gymnastik, danser og hygger os med sanglege. Forskellen på os og de kommunale tilbud er at vi ikke skal bruge meget tid på administration, så vi kan bruge tiden på at være nærværende for børnene. Alt foregår i børnenes tempo, det er vigtigt at de føler sig trygge og harmoniske, forklarer børnepasserne. Det er børn fra vuggestuealderen og op til børnehavealderen, der tilbydes pasning i de fem grupper.

Fælles om frustrationerne

De private børnepassere har været populære, siden de startede, men deres frustration over at blive »usynlige« er ikke til at tage fejl af.

- Vi ved, der er småbørnsforældre, som søger efter sådan nogen som os fordi de foretrækker private pasningsordninger, der faktisk også er billigere at bruge end de kommunale. Og vi er her stadig, nu kaldes vi bare for private pasningsordninger. Det er samme børnegruppe vi altid har haft, dagligdagen er den samme, vi har bare fået en ny betegnelse, slutter de, før de i fællesskab fortsætter med at give børnene en sjov formiddag med bevægelse og masser af grin.