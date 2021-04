Ændrer på forslag, som giver 1000 ansatte ny chef

Der er brug for bedre styr på socialområdet. Ud fra denne vurdering fremlagde Holbæk Kommunes øverste ledelse i marts et forslag til en ny struktur i forvaltningen.

Det indebar, at der skulle rokeres en del rundt - omkring 1000 medarbejdere stod til at få ny chef.

Grundtanken i forslaget er stadig at få skabt en ny forvaltning for »Social indsats og udvikling«. Socialområdet er i dag fordelt ud på andre forvaltninger, og det giver problemer med koordinering og overblik.

Samtidig var det tanken, at børn- og skoleområdet skulle lettes for det sociale område, så man bedre kan koncentrere sig om blandt andet ny skolestruktur og det tre-årige forsøg, hvor folkeskolerne får meget friere rammer.

Tilsvarende skulle ældreområdet lettes for sociale opgaver, så man kan koncentrere sig om at få gennemført en kommende sundhedsreform.

Børnespecialcentret er afgørende for hele børn- og skoleområdet, og det bør ikke lægges over i en ny socialforvaltning, lød meldingerne.

Her frygtede man, at vigtig viden om de unge ville blive spredt på en række forvaltninger, så overblikket gik tabt. Dét synspunkt er delvist imødekommet i direktionens nye forslag, hvor Afdelingen for Understøttende og Udviklende Indsats står til at forblive samlet som en del af Alle kan Bidrage.