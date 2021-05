Johnny Petersen er ny formand for Holbæk Ældreråd og enstemmigt valgt på et ekstraordinært ældrerådsmøde. Privatfoto

Ældres vagthund skifter formand i utide

Ingen vil kommentere baggrunden, men et halvt år før valget til Ældrerådet, har formand og næstformand trukket sig fra posterne. Både Steen-Kristian Eriksen og Elsebeth Ensted bliver dog i rådet. Ny formand for Holbæk Ældreråd er Johnny Petersen, der blev valgt enstemmigt på et ekstraordinært ældrerådsmøde. Han skal sammen med den ny næstformand John Olsen fortsætte arbejdet med at udvikle ældrerådet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her