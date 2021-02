Ældrerådspulje skal støtte aktiviteter for de svageste

1. marts er sidste frist for at søge penge i Ældrerådets pulje til aktiviteter for borgere plus 60 år. I nye retningslinjer er udmeldingen klar - rådet prioriterer frivilliges aktiviteter for de svageste ældre i Holbæk Kommune.

Det betyder ikke, at puljens normale topscorere nedprioriteres. De 13 brugerråd har fået deres andel på 500.000 kroner til aktiviteter på de aktive centre. Hver får 20.000 kroner plus et beløb pr. borger over 60 år i rådets område.