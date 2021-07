Stenhusbakken skal være omdrejningspunkt for en ny indsats for at sikre ældre en tryg hjemkomst fra sygehuset. Men den løsning, kommunen arbejder med, er langt fra ideel, mener Ældrerådet. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Ældreråd tvivler på pleje-initiativ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ældreråd tvivler på pleje-initiativ

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 18:36 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Ideen er sådan set okay. Men den risikerer at blokere for en bedre løsning. Det er vurderingen fra Ældrerådets formand, Johnny Petersen, efter at der nu er et forslag på vej til politikerne, som skal sikre, at der bliver taget godt hånd om ældre, som lynudskrives efter hospitalsbehandling.

Forslaget, som behandles af politikerne i næste måned, går ud på at oprette to nye stillinger, en flowkoordinator og en følge-op-sygeplejerske, som skal sikre, at ældre, der udskrives fra sygehuset, lander i trygge hænder - måske på en midlertidig plads på Stenhusbakken, måske i eget hjem.

- Ideen er jo god nok. Der er brug for mere styr på overgangen. Men jeg bliver betænkelig, når jeg ser, at pengene hentes fra midler, som er afsat til geriteamet, siger Johnny Petersen.

- Genopliv geriatrisk team Hos Ældrerådet synes man stadig, det er en skam, at regionen og de tre nordvestsjællandske kommuner i 2019 droppede at videreføre det geriatriske team, som netop var et udfarende team, der tog sig af ældre skrøbelige patienter.

- Vi håber stadig, at regionen vil tage ideen op igen, og skulle det lykkes at få regionen med på det, vil det være ærgerligt, hvis Holbæk Kommune så ikke kan være med, fordi man har brugt pengene til noget andet, siger Johnny Petersen.

Reagerede for sent Han mener, at Holbæk Kommune ikke har taget de ældres behov alvorligt nok:

- Man taler om de midlertidige pladser på Stenhusbakken. Men fordi kommunen var så længe om at indse, at der var brug for et plejecenter mere, er der meget stor efterspørgsel efter plejehjemspladser. Senest har vi fået oplyst, at der er 96 på venteliste. Så der er mange, som har bud efter de såkaldt midlertidige pladser på Stenhusbakken, og det er ikke altid, de er midlertidige, siger Johnny Petersen.

Tidligere i år har Holbæk Kommune rent faktisk sat gang i opførelsen af et nyt plejecenter på grunden, hvor den gamle svømmehal i Barsebæk ligger i dag. Men det nye center ventes først at være klar til indflytning om flere år.

Fra sten til sten - Det er det, som er problemet i det hele taget - at kapaciteten er for lille. Derved bliver kommunen mere eller mindre tvunget til at hoppe fra sten til sten. Og det gør man så endnu en gang med koordinatoren og følge-op-sygeplejersken. Hensigten er fin, men vi savner nogle mere langsigtede, gennemgribende løsninger, siger Ældrerådets formand.