Se billedserie De ansatte i ældreplejen i Holbæk Kommune har fået lidt penge, de kan forsøde tilværelsen med. Foto: Foto: Helene MacCormac

Send til din ven. X Artiklen: Ældreråd takker for indsatsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreråd takker for indsatsen

Holbæk - 08. juli 2020 kl. 18:07 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejdere på ældreområdet i Holbæk Kommune har ydet en helt enestående indsats gennem de seneste måneder, hvor Covid-19 har været en del af vores hverdag.

Det mener Ældrerådet i Holbæk Kommune. Derfor har det taget initiativ til at give alle medarbejderne på området en gave. Det fortæller Steen-Kristian Eriksen, som er formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune.

- Umiddelbart efter, at det blev besluttet at lukke Danmark ned på grund af coronakrisen, vedtog Ældrerådet at give beboerne på vores plejecentre en godtepose. Vi syntes også, at personalet gjorde en meget stor indsats, men der var på daværende tidspunkt ikke overskud til at finde ud af, hvor mange medarbejdere der er i kommunen. Så vi blev enige om, at det måtte komme, når det hele »lettede« lidt, fortæller Steen-Kristian Eriksen.

- Det er sket nu. Og derfor har vi valgt at give dem en gave. Fordi det arbejde, de har udført, både er anerkendelsesværdigt og beundringsværdigt. De har været udfordrede og udsat for smittefare. Og alligevel har de udført deres arbejde. Det, synes vi, er fantastisk, og det fortjener ros, siger han.

Det er tanken, der tæller Ældrerådet har fået hjælp af administrationen i Holbæk Kommune til at få et overblik over antallet af enheder og medarbejdere, hvilket er henholdsvis 28 og 1164.

Hver af grupperne, der blandt andet tæller hjemmeplejen, plejecentrene, sundhedscentret og Omsorg Sjælland, har fået 25 kroner per ansat i enheden, som de kan bruge til at forsøde tilværelsen med. Pengene kommer fra Ældrerådets pulje, som rådet kan bruge på gode initiativer og lignende.

- Vi har afleveret gaven og et følgebrev til gruppelederne, og så kan de sammen med personalet selv finde ud af, hvordan de ønsker at bruge pengene. Det er ikke en stor gave, men det er tanken, der tæller, siger Steen-Kristian Eriksen, som har bedt de relevante parter om at melde tilbage, hvis Ældrerådet skulle have overset nogen.