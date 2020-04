Først fik brugerrådsformand Frank Andresen på det aktive center Rosenvænget i Mørkøv ideen at sende en påskehilsen til beboerne i de nærliggende ældreboliger. Ældrerådet i Holbæk følger op med en sød kærlig hilsen til beboere på plejecentre. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ældreråd sender et sødt kram til ældre

Holbæk - 14. april 2020 kl. 18:08 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi tænker meget på dig og håber, at denne lille opmuntring vil være til glæde i disse triste coronatider. Med denne kærlige hilsen følger en pose med chokolader til beboere på fem plejecentre i Holbæk Kommune.

Afsender er Ældrerådet, som har valgt at tage af rådets puljemilder for at sende et sødt kram og en opmuntring til beboere på plejecentre drevet af eller i samarbejde med kommunen.

- Vi arbejder på at få lokale supermarkeder til at bestille chokolade og pakke de mellem 310 og 350 poser, siger Steen-Kristian Eriksen, formand for Holbæk Ældreråd.

Beboerne må ikke få besøg og savner kram og social kontakt. Med den lille erindring håber han at bringe lidt lys i en svær og ensom tid.

Svært at nå alle Ideen har ældrerådet fået af brugerrådet ved det aktive center Rosenvænget i Mørkøv. Her fik formanden Frank Andresen ideen at opmuntre beboerne i ældreboligerne ved centret.

Centrene er lukket, og aktivitetshungrende ældre har udsigt til at skulle vente længe på igen at dyrke fællesskabet, forudser han.

-I sidste uge fik alle derfor et særnummer af vores Rosenbladet med en påskehilsen og råd til at få tiden til at gå som krydsord og gåder. Med Rosenbladet fulgte 48 påskeliljer i potter købt hos og leveret af Smørblomsten i Mørkøv. Bageren i Knabstrup pakkede 48 poser med en chokoladebolle og et påskeæg, som en elev på centret leverede til boligerne, forklarer Frank Andresen

På den måde blev lokale butikker støttet, og beboere mærkede, at nogle tænkte på dem. Tilbagemeldingen er, at alle blev meget glade og nogle endda rørt til tårer.

Han havde i første omgang købt æg i brugsen, de blev i stedet givet til medarbejderne som en påskønnelse af deres arbejde ude hos de ældre under coronakrisen.

- Franks påskehilsen blev modtaget med taknemmelighed. Ældrerådet tog ideen op og kontaktede brugerrådene ved alle aktive centre. Herfra var meldingen, at det blev svært at nå ud til alle brugere. I stedet får alle beboere på plejecentrene en hilsen, forklarer ældrerådsformand Steen Kristian Eriksen.

Ældrerådet arbejder også på en måde at sige tak til alle, der arbejder både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

-Vi vil vise, at vi værdsætter deres indsats under coronakrisen. De må om nogle være bekymrede for at blive smittet eller smitte ældre. Alligevel er de på arbejde og gør en stor indsats, understreger Steen-Kristian Eriksen.

Mange klar til at hjælpe Isolation kan føre til ensomhed, tab af livsenergi og forøge risikoen for depression og sygdom.

Er der ingen pårørende eller venner at tale med, sidder Ældre Sagens telefonvenner i Holbæk-Jernløse, Tornved-Svinninge og Tølløse klar til at tale om løst og fast. Numrene findes på deres hjemmesider.

Man kan booke samtaletid på Røde Kors’ digitale snaksammen.dk. Er der brug for hjælp til blandt andet indkøb og hundeluftning, har Røde Kors også en central hjælpetjeneste.

Men man behøver ikke søge hjælp under coronakrisen uden for kommune. En lokal mulighed er TT’s Hjemmeplej, som gerne handler ind – gratis.

Også i Facebookgruppen ”få/tilbyd hjælp under coronakrisen i Holbæk Kommune” er der hjælp at hente. Senest har gruppen sørget for en blomsterordning, hvor folk kan donere penge frem til den 16. april.

Anledningen er dronning Margrethes fødselsdag. OurHouse i Holbæk sender dog ikke buketter til dronningen, men til beboere på blandt andet plejecentre og genoptræningscentre.