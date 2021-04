Det giver mening at genåbne i maj, selv om flere aktivitetscentre kort efter går på sommerferie. For ældre har savnet aktiviteter og fællesskabet, lyder det fra brugerrådsformænd, som håber, at politikerne giver grønt lys for indendørs aktiviteter fra 6. maj. Foto: Mie Neel

Ældre står på spring så snart aktiviteter genåbner

Holbæk - 04. april 2021 kl. 17:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det vækker glæde, at de aktive centre og cafeer for ældre genåbner 6. maj, hvis udvalget for ældre og sundhed på det kommende møde siger ja til administrationens indstilling. Det er ventet med længsel, siger brugerrådsformænd fra tre aktive centre i Holbæk.

Men vil man deltage i aktiviteter, kræver det et coronapas. Mens brugerne af cafeerne som udgangspunkt ikke skal passet med oplysning om vaccination, om man har været smittet eller har en højst 72 timer gammel coronatest.

Administrationen formoder, at de visiterede brugere til cafeerne har sværere ved at fremvise coronapas, og at de fleste i målgruppen er vaccineret til den tid.

- Det er dejligt, at der endelig åbnes, at vi kan mødes og gennemføre programmet for maj og juni afhængig af de restriktioner, der følger med som afstand og forsamlingsforbud. Og så tager vi coronapasset med, bemærker Aage Jelstrup, formand for brugerrådet i Lersøcentret i Vipperød.

Han er dog bekymret for, at coronapasset vil afholde nogle fra at komme.

- Det vil heller ikke være alle, der er vaccineret, og det kan få nogle til at blive hjemme af frygt for smitte. Ligesom jeg frygter, at vi skal starte forfra med at fortælle, hvor godt det er at komme i centret og deltage i fællesskabet, tilføjer han.

Da de aktive centre efter første nedlukning genåbnede i 2020, lykkedes det at gennemføre aktiviteter med afstand og begrænset deltagertal.

Det kan man også igen, konstaterer Aage Jelstrup og Frank Andresen, brugerrådsformand på Rosenvænget i Mørkøv.

- Vi øvede os i 2020, hvor en del aktiviteter rykkede udendørs,. Det kan vi gøre igen, hvis vejret tillader det. Nu skal vi i gang, det har vi ventet på længe, understreger Frank Andresen.

Siger ældre- og sundhedsudvalgets medlemmer ja til at genåbne 6. maj, er Erik Jensen fra det aktive center i A-huset i Tølløse klar til at åbne fra dag et.

- Jeg troede, at vi først kom med fra den 21. maj i den sidste del af genåbning. Det glæder mig, at det kan blive tidligere. Når beslutningen er taget, sender vi straks besked til brugerne og de frivillige. Selv om det er tæt på sommerferien, giver det mening. Mange glæder sig og har brug for komme ud og være sammen med andre, bemærker han.

Ifølge administrationen følger forslaget regeringens retningslinjer for indendørs idrætsaktiviteter og indendørs servering på restauranter og cafeer.

Inden åbningen skal cafeerne indrettes, så der er den fastsatte afstand mellem brugerne, og der vil som ved tidligere genåbning være håndsprit og ekstra rengøring.