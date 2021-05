Med mere gør-det-selv med støtte via skærm kan der effektiviseres på ældreområdet og skaffes penge til en fælles råderumspulje. Et forslag om at lade ældreområdet beholde omkring 10 millioner effektiviseringskroner er nedstemt i økonomiudvalget, og pengene kan i teorien ende på småbørnsområdet til ærgrelse for blandt andet Ældrerådet og Ældre Sagen. Foto: Bjørn Armbjørn

Artiklen: Ældre slipper ikke for at spytte i fælleskassen

Hverken høringssvar eller et forslag fra Venstre ændrer på, at gevinsten af effektiviseringer på ældreområdet lander i en fælles buffer og kan ende med serviceforbedringer på andre områder.

Et flertal i økonomiudvalget stemte imod et ændringsforslag fra Venstre om at lade 10,53 millioner effektiviseringskroner blive på ældreområdet. Baggrunden er prognosen, hvor Holbæk Kommune får flere ældre med behov for hjælp.