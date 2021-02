Det er fristende, og tanken er sød. Men glem det og gem pengene til et stort, fælles fødselsdagsarrangement for alle, der fyldte og fylder 75 år i 2020 og 2021, mener Bjørn Andersen fra Ældre Sagen i Holbæk. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ældre siger nej tak til chokolade-erstatning

Holbæk - 01. februar 2021 kl. 05:58 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

En sød tanke, men unødvendig, og pengene kan bruges bedre, mener medlemmer af Ældrerådet og Ældre Sagen. Den søde tanke er en æske chokolade til de 800, der blev snydt for det fælles, forebyggende arrangement for alle, der fyldte 75 år i 2020. Arrangementet blev først udskudt til foråret 2021 på grund af coronavirus og i december aflyst af ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk Kommune.

Tanken om chokolade-erstatning dukkede op i forbindelse med aflysningen.

Glem det, gem hellere pengene til en stor fødselsdag med musik, kaffe og lagkage i efteråret eller måske først i 2022, lyder det fra Bjørn Andersen, Ældre Sagen. - Det er min personlige holdning, og jeg er selv i målgruppen. Ved at samle to års fødselarer i en hal opfyldes behovet for at møde andre ligestillede og samtidig høre om kommunens tilbud, mener han.

Heller ikke Ældrerådets formand Steen-Kristian Eriksen har kompensation i form af chokolade som høj prioritet. For ham er det vigtigste informationen om kommunens forskellige tilbud til ældre. - Den forebyggende del af arrangementet er vigtig, og 75-årige har et lovkrav om en forebyggende samtale. Det tilbud gælder altid, men især under den nuværende situation bør der gøres noget ekstra for at få fat i de ældre, som er under radaren og ikke kommer til fælles fødselsdagsarrangement, i de aktive centre eller har hjemmehjælp, understreger han.

Der er penge til chokolade til alle 800 borgere. Administrationen oplyser, at med udbringning koster det i alt 128.000 kroner. Der var afsat 130.000 kroner i budget 2020 til 75-års arrangementet. Alligevel anbefaler administrationen ikke at sende chokolade ud.

Dels fordi de 75-årige får tilbudt den individuelle vejledende samtale med det forebyggende team, dels fordi andre ældre også er ramt af restriktioner og ikke kan deltage i aktiviteter i de aktive centre. De har hverken fået kompensation eller andre tilbud.

Steen-Kristian Eriksen gør opmærksom på, at det er et stort arbejde at give en gave. Det kræver masser af logistik. Den erfaring høstede han og Ældrerådet, da man i 2020 sendte chokolade-opmuntring til beboerne på plejecentre i kommunen. Også administrationen peger på, at det vil kræve mange resurser at udføre bestillingerne, så de lander hos de rette borgere.