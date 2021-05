Ældre mand lænset for 21.000 kr.

En 87-årig mand fra Holbæk blev lørdag formiddag udsat for et tricktyveri, da han var på indkøb i Meny i Smedelundsgade.

Kortet blev derefter misbrugt for et samlet beløb på over 21.000 kroner, inden kortet blev spærret. Tyven forsøgte at fuppe sig til yderligere 1200 kroner, men da virkede kortet ikke længere.