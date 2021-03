To kvinder var tirsdag involveret i et færdselsuheld i Holbæk. Den ene bilist kørte fra stedet, men politiet fandt frem til hende.

Ældre kvinde kørte fra færdselsuheld

Politiet fik oplysninger om den flygtede bil og kørte til den registrerede ejers adresse i Holbæk. Her traf de en 66-årig kvinde, som erkendte, at hun havde været indblandet i uheldet

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var den 66-årige blevet overrasket over, at den forankørende bremsede og forsøgte at stoppe, men stødte op bag i den 81-åriges bil. Hun var blevet så chokeret, at hun var kommet til at køre fra stedet.