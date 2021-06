Uønsket ensomhed skal bekæmpes. På et møde 10. juni sætter Ældre Sagen sammen med kommunen fokus på udfordringer med at få kontakt til og inddrage ensomme. Foto: Mie Neel/Foto: Mie Neel

Ældre kalder til kamp mod uønsket ensomhed

Holbæk - 02. juni 2021 kl. 15:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det kan være grænseoverskridende også som voksen at stå som »den ny i klassen«. Derfor kalder Ældre Sagen og Holbæk Kommune til kamp mod uønsket ensomhed i Holbæk Sportsby den 10. juni.

Kommunen tog i april 2020 et første skridt og ansatte to trivselsvejledere, der skal være med til at bekæmpe uønsket ensomhed.

De vil på mødet fortælle om erfaringer med at hjælpe borgere ud af ensomheden.

- Vi har inviteret en lang række foreninger, klubber, organisationer og råd, men vi kan have overset nogle, og de er også velkomne til fællesmødet. Målet er at få et overblik over aktiviteter, tips til at kontakte og inddrage ensomme og udveksle erfaringer, siger Brit Jensen, formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Holbæk Kommune.

Uønsket ensomhed handler ikke kun om at føle sig udenfor. Undersøgelser viser, at ensomhed er skadeligt for den mentale og fysiske sundhed og er med til at forkorte livet.

Derfor er bekæmpelse af ensomhed en politisk dagsorden i Holbæk og en del af værdighedspolitikken.

De to trivselsvejledere skal være med til at sætte handling bag ordene, og på mødet i Sportsbyen kommer Nicole Nørskøv Christensen og Casper Polander sammen med Ældre Sagens ensomhedskonsulent David Vincent Nielsen med oplæg, inden deltagerne drøfter udfordringerne og løsninger.

Omdrejningspunktet er at opdage uønskede ensomme menneske. Trivselsvejlederne kan ikke banke på folks døre og spørge, om de er ensomme.

- Vi har et netværk af samarbejdspartnere som sundhedsvejlederne, demensspecialisterne og hjemmeplejen, der er i kontakt med borgere i kommunen. Vi får også henvendelser fra pårørende og ensomme borgere og er på den måde kontakt med nogle, der ikke er kendt i det kommunale system, siger Casper Polander.

Trivselsvejlederne står selv for nogle aktiviteter som fisketur, gågrupper og mandegruppe.

Coronapandemien har gjort det sværere at mødes med borgere, danne relationer og tage med til en aktivitet de første gange. Men trods udfordringerne har de hjulpet omkring 100 borgere siden ansættelsen.

Mødet begynder klokken 19, og da coronavirus stadig spøger, skal der meldes til hos Ældre Sagen senest den 4. juni, da der er kun plads til 50 deltagere.

Der meldes til hos Brit Jensen, 51202456 eller Bjørn Andersen, 50199147.