Asbjørn Gerting Olsson (DF) er ny formand for ældre- og sundhedsudlvalget og vil have fokus på ældre i budget 2022. Foto: Mie Neel

Ældre har fået ny udvalgsformand

Holbæk - 05. oktober 2020 kl. 17:20 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Navnet er skiftet ud, men ikke partiet og holdninger til ældre- og sundhedspolitikken. Det skal være de ældres budget i 2022, og der skal byges det bedst mulige nye plejecenter, understreger Asbjørn Gerting Olsson (DF), der er ny formand for ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk Kommune.

Asbjørn Gerting Olsson afløser partifællen Steen Klink som et led i en omrokering. Han blev af et enigt ældre- og sundhedsudvalg valgt på mødet mandag.

De to bytter formandspost. Steen Klink overtager formandsposten i projektudvalget for børn og unge, hvor Asbjørn Gerting Olsson fortsætter som menigt medlem. Mens Steen Klink er udtrådt af ældre- og sundhedsudvalget.

Det har ligget i luften et stykke tid, at udvalgets ny formand kom til at hedde Asbjørn Gerting Olsson, og han har derfor læst op på området.

- Men der er rigtig meget at blive klog på, heldigvis består udvalget af erfarne medlemmer, jeg kan trække på, ligesom forvaltningen er hjælpsom, bemærker han.

Det er et stort område og stort ansvar, og han ville ønske, der var en fyldt pengekasse til forbedringer for ældre.

- Det er der ikke, 2021 bliver skolernes år. Så budget 2022 skal være de ældres efter en række år med besparelser. Det er også nødvendigt, når man ser på den demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre, understreger Asbjørn Gerting Olsson. Forbedringer skal både gælde ældre i eget hjem med behov for hjælp, og det gælder beboere på plejecentrene i dag og det kommende plejecentre.

Her er det vigtigt, at plejecentret, som skal placeres på den gamle svømmehalsgrund, bliver det bedst mulige, understreger han.

Og blandt mange udfordringer peger den ny udvalgsformand på sundhedsdelen og samarbejdet med sygehuse, hvor kommunen overtager tidligere sygehusopgaver blandt andet med sygepleje og genoptræning efter hurtig udskrivning.

Asbjørn Gerting Olsson er 38 år og bor i Holbæk. Han er oprindelig uddannet vvs- og energimontør, men begyndte efter at have taget en hf-eksamen at læse statskundskab på Syddansk Universitet i Odense.

Da han i 2017 blev valgt ind i byrådet i Holbæk (i dag kommunalbestyrelsen) valgte han at opgive studiet og i stedet som voksenelev at tage uddannelsen til automekaniker fra EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Om fire måneder skal han til svendeprøve.