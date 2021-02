Ældre har anmeldt tyverier på plejecenter og sygehus

I den anden sag var det en 84-årig kvinde fra Orø, der anmeldte, at hun på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus have fået stjålet sin sorte taske i kraftigt stof. Den indeholdt kvindens slidte pung med to hævekort, sundhedskort, kørekort, 700 kroner og nogle batterier.

Allerede fredag aften havde en 29-årig mand fra København anmeldt, at han på et tidspunkt tidligere på dagen mellem klokken 12 og 15 var blevet frastjålet sin sorte folde-ud læderpung med kørekort, sundhedskort, to gavekort på 200 og 500 kroner samt et mastercard.