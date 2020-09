Dyrere mad på plejecentre og ekstra udgifter til indkøb af robotstøvsuger, elgulvvasker og vaskeservietter blev pillet ud, men det hjælper ikke de ældre. De ældre får ikke et større tykke af lagkagen, der er ikke noget velfærdsløft i budgettet for 2021. Foto: Mie Neel

Ældre blev snydt for flødeskummet

Ældre skal kigge langt efter mere velfærd i 2021. Der er ikke noget flødeskum i budgetforliget, Modsat forringes servicen ikke, fordi forslag til besparelser og effektiviseringer blev pillet ud, konstaterer Ældrerådet og Ældre Sagen i Holbæk. - Det er glædeligt, at de værste tidsler er væk, så det går i nul. Men der er ikke det nødvendige løft af velfærden, understreger formanden for Holbæk Ældreråd, Steen-Kristian Eriksen.

