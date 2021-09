Ældre ægtepar løsladt i terrorsagen fra Holbæk

Den løsladte mand er den 76-årige mand og ældste sigtede i sagen.

Det oplyser hans beskikkede forsvarer, advokat Thomas Brædder, i en sms til sn.dk.

Den 76-årige er sigtet for medvirken til forsøg på terror. Han er far til to mænd på nu 34 og 36 år, som er sagens to hovedsigtede.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser klokken 12.30 til sn.dk., at den løsladte kvinde er identisk med en 61-årig kvinde, som er gift med den 76-årige mand. Hun er ligeledes sigtet for medvirken til forsøg på terror.

Sigtelsen mod de to brødre lyder på, at de siden november 2020 og frem til anholdelsen 6. februar i år planlagde at udføre et eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland med brug af bomber og skydevåben.

Ved ransagninger i Holbæk fandt politiet således både våben og dele og komponenter til fremstilling af en eller flere bomber, fremgår det af sigtelserne i sagen.

Baggrunden for løsladelsen er ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, at grundlaget for fortsat varetægtsfængsling ikke er til stede.

De to løsladte personer er fortsat sigtede i sagen, hvor fem andre fortsat er varetægtsfængslet, mens sagen efterforskes, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver, at man ikke kan kommentere på det nærmere grundlag for løsladelsen af de to personer, fordi de fortsat er sigtede i sagen, og fordi der fortsat er andre varetægtsfængslede i sagen.