Ring og få en snak med en af de otte frivillige telefonvenner fra Ældre Sagen. Det er et tilbud til alle ældre om kontakt til verden uden for under coronaudbruddet. Foto: THOMAS OLSEN

Ældre Sagen tilbyder ringevenner

Holbæk - 26. marts 2020 kl. 21:23 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med rådene om at blive hjemme og begrænse besøg af familien sniger ensomheden sig ind hos mange ældre. Derfor er Ældre sagens tre afdelinger i Holbæk Kommune gået sammen om at tilbyde ringevenner. Afdelingerne har oprettet en telefonlinje, hvor frivillige hver dag fra 10 til 16 sidder klar til at snakke om løst og fast, og tilbuddet er ikke kun for medlemmer.

Med udbruddet af covid-19 skal vi alle være sammen hver for sig, og Ældre Sagens over 70 besøgsvenner gik over til telefonsamtaler. Flere kontaktede Ældre Sagen om at udvide den gode idé til alle ældre, der nu har fået begrænset kontakten til familie, venner og aktiviteter.

Ring til ringevenner Lene Jensen, 81922937, Holbæk-Jernløse.

Bjørn Andersen, 81940915, Holbæk-Jernløse

Jan Capell, 40310158, Holbæk-Jernløse

Solveig Nielsen, 27210810, Tornved-Svinninge

Anete Larsen, 21277657, Tornved-Svinninge

Ruth Hansen, 41419620, Tornved-Svinninge

Lise Jensen, 20124142. Tornved-Svinninge

Bente Lykke, 23467425, Tølløse Det kan være ensomt at holde coronavirus på afstand, og der kan være behov for nogen at tale med om tanker, dagligdagen eller bare lidt af hvert for at holde kontakten til verden uden for.

Ældre Sagens tre afdelinger tog opfordringen op, drøftede den med kommunen, som var enig. En telefongruppe for alle ældre kan afhjælpe ensomhed. De næste par dage har hjemmeplejen en flyer med ud til borgere. Her står telefonnumre på otte ringevenner i de tre afdelinger Holbæk-Jernløse, Tornved-Svinninge og Tølløse.

Ældre Sagens medlemmer får orienteringen i et nyhedsbrev. Med orienteringen følger også en opfordring til at ringe til et af numrene i ens lokalområde for at fordele opkaldene. Så mange som muligt skal have muligheden for nogen at tale med.