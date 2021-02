Først når man har fået en besked om, at man står for tur til vacci­nation, er det tid at gå ind og booke et tidspunkt på nettet. Foto Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Ældre Sagen hjælper med at booke tid

Holbæk - 01. februar 2021 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

Der er opstået problemer med at få nok vacciner frem - også til borgere i Holbæk Kommune. Det kan derfor tage lidt længere tid end forventet, at få beskeden i e-boks om, at man står for tur.

Når og først når denne besked er kommet, skal man bestille tid. Det har i den forbindelse vist sig, at rigtig mange ældre har svært ved at finde ud af at bestille tid til corona-vaccination. Det kniber simpelthen med at finde ud af at booke tiden på nettet.

Derfor tilbyder Ældre Sagen nu at hjælpe alle ældre, der er indkaldt til vaccination med at booke en tid for vaccination.

I Holbæk Kommune er alle afdelinger af Ældre Sagen således klar til at hjælpe.

Man kan i Holbæk/Jernløse-afdelingen ringe til Lene Jensen, 81922937, Bjørn Andersen, 50199147, eller Jan Capell, 40310158,

I Tølløse-afdelingen til Bente Lykke, 23467425, eller Lena Agerskov, 20846338, og i Tornved/Svinninge-afdelingen til Solveig Nielsen, 27210810, Anete Larsen, 21277657, Ruth Hansen, 41419620, eller Lise Jensen, 20124142,